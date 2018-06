Op het scherm beste vriendinnen, ernaast alles behalve: hoe is het 20 jaar na ‘Sex and The City’ nog met Carrie en co?

Vier vriendinnen die meer roddelden dan werkten, geen feestje in Manhattan misten en niet wisten of het aantal Jimmy Choos in hun kast het aantal mannen in hun bed overtrof. Twintig jaar geleden, op 6 juni 1998, werd de eerste aflevering van ‘Sex and The City’ uitgezonden op televisie. Hoe gaat het sindsdien nog met de actrices die altijd een beetje Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte zullen zijn?