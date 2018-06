Te lang naar een telefoonscherm kijken is echt slecht voor kinderogen

Kinderen die te lang naar een klein beeldscherm staren, brengen schade toe aan hun ogen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het Erasmus MC, het universitair medisch centrum in Rotterdam.

Een team wetenschappers aan het medisch centrum is momenteel nog volop bezig om de correlatie tussen staren naar een beeldscherm en de gezondheid van de ogen van kinderen te onderzoeken. Maar de vorsers kunnen nu al zeggen dat de schade aan de ogen als gevolg van veelvuldig smartphonegebruik groot is.

Bijziend

Die conclusie baseren ze op de ‘Generation R’-studie, die de ontwikkeling van 10.000 Rotterdamse kinderen vanaf hun zesde volgt. Zo’n 2,5 procent van de kinderen kon op zesjarige leeftijd niet goed zien in de verte. Vandaag zijn de kinderen die deelnemen aan het onderzoek dertien jaar. Ruim een kwart (25 procent) onder hen is bijziend. De wetenschappers voorspellen dat 50 procent van hen tegen hun 21ste bijziend zal zijn. Deze verontrustende resultaten zijn volgens de onderzoekers, die zo’n hoge cijfers niet hadden zien aankomen, niet aan Rotterdam gebonden, maar gelden voor heel Nederland en daarbuiten. In Zuid-Oost Azië, bijvoorbeeld, liggen de percentages nog een pak hoger.

Levensstijl

Volgens de onderzoekers hebben de hoge percentages alles te maken met de veranderde levensstijl van onze kinderen. Jongens en meisjes brengen tegenwoordig veel tijd binnen door met hun smartphone of tablet en gaan minder naar buiten. Door deze omgevingskenmerken gaan het oog zich aanpassen en groeien. Dat leidt tot bijziendheid. In de klas zal een kind nog perfect in zijn leerboek kunnen kijken, maar wat de juf op het bord schrijft zal moeilijker leesbaar zijn. Deze evolutie is ook zichtbaar in de brillenwinkels, waar veel meer hippe brilmonturen voor kinderen beschikbaar zijn dan vroeger. Ze worden ook meer en meer verkocht.

Naar buiten

Onderzoeker Jan Roelof Polling geeft een gouden tip in het NOS Radio 1 Journaal. Hij adviseert om duidelijke afspraken te maken met je kinderen en hen vooral niet te lang naar een scherm te laten kijken. Las, bijvoorbeeld, twintig minuten tijd in met de telefoon of tablet, gevolgd door twintig minuten buiten spelen (en dus meer in de verte kijken) zodat de ogen afwisseling krijgen en er niet op achteruitgaan. Idealiter brengen kinderen per dag twee uur buiten door - zonder technologie, uiteraard.