VIDEO. Pakkende beelden bij uitvaart Luikse politieagentes

Aan het uitvaartcentrum in Luik waar de uitvaart plaatsvindt van de twee agentes die vorige week omkwamen bij de aanslag in Luik, zijn honderden mensen opgedaagd om afscheid te nemen van Soraya Belkacemi en Lucile Garcia. De twee vrouwen krijgen postuum een ereteken.

Agenten uit het hele land en verschillende politici kwamen naar Luik. Onder hen premier Charles Michel, ministers Jan Jambon en Koen Geens, Waals minister-president Willy Borsus, Senaatsvoorzitter Christine Defraigne en oud-premier Elio Di Rupo. Er is ook een vertegenwoordiger van de koning. Toen de kisten naar binnen werden gedragen, werd het muisstil.

Prins Laurent incognito aanwezig

Prins Laurent is incognito aanwezig op de uitvaart. Terwijl binnen de vertegenwoordiger van de koning aanwezig is, staat prins Laurent buiten samen met honderden politieagenten naar de plechtigheid op het grote scherm te kijken. De aanwezigheid van de prins was niet aangekondigd. Hij wil geen commentaar kwijt.

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA