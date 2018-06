Niels Destadsbader vindt geen lief: “Meisjes knappen af op bekendheid”

“Verover mij”, zo zingt Niels Destadsbader in zijn nieuwste hit. Maar het hart van Niels wacht al een tijdje op verovering. Professioneel gaat het hem voor de wind, maar op persoonlijk vlak gaat alles een pak trager, zo zegt Niels.

Een boodschap aan zijn vrouwelijke fans is ‘Verover mij’ dan weer niet, “maar ze zijn altijd welkom”, lacht Destadsbader in Story. “Ik weet van mezelf dat ik een charmeur ben, maar ik weet zeker niet altijd de perfecte oneliners tevoorschijn te toveren.”

Dat ook zijn bekendheid een ontluikende romance in de weg kan zitten, is Niels niet ontgaan. “Ach, het is een van de leukste dingen die je kunnen overkomen. Maar op de dijk lopen zonder gestoord te worden, dat zit er niet in. Veel meisjes knappen daar op af. Logisch natuurlijk.”

Maar wanhopen doet Niels niet. “Ik ben gelukkig met het leven dat ik leid, maar ik draag wel de gevolgen van bepaalde keuzes die ik maak. Ik krijg op werkgebied veel kansen, maar op privévlak gebeuren de dingen op een ander tempo dan bij vrienden.”