Een tweede leven voor plastic flessen in je tuin: van miniserre tot een heus tuinhuis

We gebruiken met z’n allen miljoenen petflessen. En gelukkig kunnen die gerecycleerd worden. Maar petflessen en andere plastic flacons kunnen we ook upcyclen: ze een andere functie en een tweede leven geven dus. Dat kan ook in de tuin. Onvoorstelbaar wat u allemaal met een lege fles kan doen, zonder dat het veel moeite kost.

Druppelsysteem voor de plantenbak of bloempot

Maak wat gaatjes in de dop (en eventueel ook in het bovenste deel van de hals) en knip de bodem van de fles weg. Graaf dan de fles in de planten- of bloembak ...