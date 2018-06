Raf Simons wint ‘Oscar van de Mode’, Kim Kardashian steelt de show

In New York heeft de Council of Fashion Designers of America gisteren zijn jaarlijkse awards uitgereikt. Onze landgenoot Raf Simons kreeg er de prijs van ‘ontwerper van het jaar’ voor vrouwenmode en was niet de enige Belg die in de prijzen viel.

De ‘CFDA Awards’ zijn de belangrijkste modeprijzen in de Verenigde Staten, waar ze hun bijnaam ‘Oscars van de mode’ aan te danken hebben. Raf Simons, nu aan het hoofd van het Amerikaanse modehuis Calvin Klein, kreeg voor het tweede jaar op rij de award voor ‘beste ontwerper’. Voor vrouwenmode, dit jaar - vorig jaar sleepte hij ook de award voor mannenmode in de wacht. Die gaat dit jaar naar het streetwearlabel Supreme. Simons bracht Naomi Campbell mee als date naar de uitreiking, die op haar beurt de ‘Fashion Icon Award’ kreeg.

Simons was niet de enige Belgische modetrots van de avond: de ‘Swarovski Award for Positive Change’ werd toegekend aan Diane von Furstenberg, die in België geboren werd en opgroeide, maar al jaren in New York woont en werkt.

Voor het eerst reikte de Amerikaanse raad van ontwerpers ook een ’Influencer Award’ uit, die Kim Kardashian mocht komen ophalen. ”Ik ben vereerd, maar ook in shock dat ik een mode-award win terwijl ik toch meestal gewoon naakt ben”, zei ze in haar speech. Wie dacht er nog dat influencers geen humor hebben?

Dit is de lijst met alle winnaars

Womenswear Designer of the Year: Raf Simons voor Calvin Klein

Menswear Designer of the Year: Supreme

Accessory Designer of the Year: Ashley and Mary Kate Olsen voor The Row

Swarovski Award for Emerging Talent: Sander Lak voor Sies Marjan

Swarovski Award for Positive Change: Diane von Furstenberg

CFDA’s Members Salute: Ralph Lauren

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Narciso Rodriguez

Founder’s Award: Carolina Herrera

International Award: Donatella Versace for Versace

Fashion Icon Award: Naomi Campbell

Influencer Award: Kim Kardashian West