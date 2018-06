Zonnige gadgets: van opplooibaar zonnepaneel om aan uw rugzak te hangen tot rugzak mét ingebouwd zonnepaneel

We hebben er al aardig wat zonnige dagen opzitten en wellicht krijgen we ook de komende maanden nog stralend weer. In deze ecobewuste tijden van hernieuwbare energie ideaal om ook uw gadgets van groene stroom te voorzien: milieuvriendelijk, goedkoop en zeer makkelijk onderweg, op vakantie of op de festivalweide. Een zonnige selectie.