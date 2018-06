Celebs Sterren poseren op rode loper ‘Oscars van de mode’

Maandagavond 4 juni werden de CFDA Awards, beter bekend als ‘de Oscars van de modewereld’ uitgereikt in het Brooklyn Museum in New York. Het kruim van Hollywood - van Kim Kardashian tot Gigi Hadid - zakte af naar het evenement en ook topontwerpers poseerden bij aankomst voor de camera. Bij de sterren veel witte outfits, zwart-witte creaties of tijdloos klassieke jurken in het zwart. En dat geel de trendkleur is van het moment, zullen we geweten hebben. Onder meer model Irina Shayk en ontwerpster Vera Wang kozen voor de knalkleur.