Kevin De Bruyne onzeker voor Egypte, rest speelt ‘pingpong’

Vijf Duivels ontbraken gisteren op training: naast Kompany en Vermaelen bleven ook Carrasco, Vertonghen en De Bruyne binnen. Die laatste heeft last van blaren op zijn voeten en werkt enkele dagen apart. Het is nog onduidelijk of hij morgen tegen Egypte in actie komt.

Bondscoach Roberto Martinez onthulde maandag zijn definitieve 23-koppige selectie voor het WK. Laurent Ciman is stand-by voor Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, die nog sukkelen met kwaaltjes. Kompany verliet zaterdag in de oefeninterland tegen Portugal (0-0) het veld met wat leek op een liesblessure en bleef binnen om individueel te werken, net als Vermaelen die herstelt van pijn aan de hamstring.

Maar ook Kevin De Bruyne paste dus maandag voor de training. De middenvelder waar gans België op rekent en die ook tegen Portugal als strateeg de lijnen uitzette heeft last van blaren op zijn voeten en werkt enkele dagen apart. Zondag dook hij op het naar hem genoemde jeugdtornooi “de KDB Cup” al op in slippers om zijn gehavende hielen te sparen.

Foto: fvv

Ook Carrasco en Vertonghen lieten de groepstraining schieten voor een individuele sessie. Axel Witsel, die vorige week met kniepijn individueel werkte, sloot opnieuw aan bij de groep. Ook Simon Mignolet nam deel aan de training. De doelman van Liverpool kreeg vorige week wat extra rust na de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid.

De spelers die wel trainden, kregen een toernooi tafeltennisvoetbal voorgeschoteld. Nacer Chadli kroonde zich tot winnaar.

Foto: Photo News

De Duivels oefenen nog tweemaal in aanloop naar het WK. Woensdag sparren ze tegen Egypte, volgende week maandag zakt Costa Rica af naar ons land. Beide partijen vinden plaats in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.