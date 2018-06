De beste barman van België komt uit Gent

David Lebeer, barman bij ‘The Cobbler’ in Gent, heeft zaterdagavond de Belgische finale van de Diageo World Class gewonnen en mag zich een jaar lang de beste barman van België noemen. Hij zal in oktober de Belgische kleuren verdedigen op de wereldfinale.

“De overwinning voelt zo surrealistisch, maar super goed”, aldus Lebeer na afloop. “Ter voorbereiding op de finale ga ik veel voormalige winnaars proberen te spreken om van hen te leren. Hopelijk kan ik België op de kaart te zetten tijdens de finale.”

Lebeer moest het opnemen tegen zeven andere Belgische barmannen, en twee collega’s uit Luxemburg. Yen Pham (Yi Chan in Brussel), Epameinondas Sampatakos (Urban Bar in Luxemburg), Sofian Vlaminck (Cocktails at Nine in Antwerpen) en Lebeer kwalificeerden zich voor de halve finale. Het laatste duel ging tussen Lebeer en Pham.

De thema’s dit jaar waren ‘Wanderlust’ mystery box - waarbij de finalisten twee signatuurcocktails creëerden die geïnspireerd zijn door het thuisfront alsook door een verre bestemming en ‘Signature Serve’ - waarbij ze sterk uit de hoek kwamen met een uitzonderlijke cocktail die hen typeert.

Nick Bril, chef-kok van tweesterrenrestaurant The Jane, zetelde in de jury. “Door mijn eigen progressie als chef krijg ik ook steeds meer waardering voor verfijnde en goedgebalanceerde dranken. Zelf zoek ik steeds naar pure, delicate smaakcombinaties”, aldus Bril.

De finale van de World Class Club-bartendercompetitie vindt plaats op 8 oktober 2018, in Berlijn. Daar moet Lebeer het opnemen tegen meer dan vijftig barmannen van over de hele wereld.