Thuis-acteur lijkt single, maar niets is minder waar

Tijdens zijn deelname aan ‘Steracteur Sterartiest’ leek Thuis-acteur Michiel De Meyer nog een happy single, maar niets was minder waar. Op dat moment was hij al even samen met zijn huidige vriendin, maar toen mocht nog niemand dat weten.

De vonk tussen Michiel en Line Ellegiers sloeg ongeveer een jaar geleden over, toen ze elkaar weer tegen het lijf liepen bij de musical ‘Kiss Me, Kate’. In maart dook Line zelfs even op in ‘Thuis’, waar Michiel de rol van Arne vertolkt. “Ook toen Line in ‘Thuis’ zat, waren we eigenlijk al een koppel, maar we deden alsof onze neus bloedde.”

Het zorgde ook tijdens ‘Steracteur Sterartiest’ voor een grappige situatie, zo vertelt Michiel in Dag Allemaal: “Tijdens de finale zong ik bijvoorbeeld ‘Zo Bijzonder’ van Gers Pardoel en dat was voor Line. Ze zat zelfs in de zaal! Maar niemand wist dat.”

En hoewel hij toegeeft dat de geheimdoenerij ergens wel leuk was, zegt hij toch blij te zijn dat het achter de rug is. “We konden bijvoorbeeld nooit samen naar premières gaan of gefotografeerd worden, en dat vond ik jammer.” Daar moet hij zich alvast geen zorgen meer over maken, meer nog: Michiel kondigde meteen ook aan samen met Line een voorstelling te gaan maken.