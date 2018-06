Radja Nainggolan : “Ik ben bezig met openen van boetiek”

Radja Nainggolan heeft naast het voetballen ook andere ambities. “Als ik stop met voetbal, wil ik niks meer met die wereld te maken hebben”, liet hij eerder al weten. En daar lijkt hij nu al werk van te maken, want de AS Roma-speler verklapte tegen Gilles De Bilde dat hij bezig is met het openen van een boetiek.

Wie graag exclusieve kledij koopt, zal dat in de toekomst kunnen halen in de winkel van Radja Nainggolan. “Ik ben een boetiek aan het openen in Rome”, zegt hij. “De shop zal grote merken verkopen dus ik heb best wel een zware investering gedaan.”

Wie meer wilt weten over de toekomstplannen van Radja, kan vanavond kijken naar Telefacts op VTM om 21.50 uur.