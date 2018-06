Tanja Dexters opnieuw single: “Leeftijdsverschil te groot, wel nog friends with benefits”

Het is afgelopen tussen Tanja Dexters (41) en haar vriend, de tweeëntwintigjarige politieagent Gillian. Alhoewel: “We horen en zien elkaar nog, maar hebben geen relatie”, aldus Tanja aan Dag Allemaal. Ze geeft wel toe nog steeds ‘friends with benefits’ te zijn met Gillian.

Een leeftijdsverschil van bijna twintig jaar is niet altijd even makkelijk in een relatie, en dat is ook de voornaamste reden voor de breuk volgens Tanja. “Hij gaf me een verstikkend gevoel.” Toch hebben de twee nog vaak contact, ze zijn zelfs ‘friends with benefits’: “Maar we zijn er ook voor elkaar als we nood hebben aan een babbel.”

Tanja wil zich naar eigen zeggen volledig focussen op haar werk en wilde zich niet meer schuldig voelen als ze niet thuis is of hem niet meteen kan terugbellen. “Gillian merkt ook dat ik rustiger en aangenamer ben omdat we geen relatie meer hebben.”

Het duurde wel even voor het tot Gilian doordrong dat Tanja geen relatie meer wilde. “Daarom deed ik mijn verhaal over onze breuk in de media. Het klonk misschien hard dat ik hem kinderachtig noemde, maar dat heb ik zo niet bedoeld. Ik heb veel respect voor hem en zijn familie.”