Dertien arrestaties na groot onderzoek naar omkoping in proftennis

Er zijn dinsdag op verschillende plaatsen in België 21 huiszoekingen uitgevoerd in een grootschalig onderzoek naar wedstrijdvervalsingen in het tennis. Dertien mensen werden opgepakt voor verhoor, zo meldt het federaal parket. Ook in het buitenland waren er interventies. Het gaat over Armeens-Belgische bende die wedstrijden omkocht in het Future- en Challenger-circuit en daarbij geweld niet schuwde.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een Armeens-Belgische bende tussen 2014 en nu professionele tennissers actief omgekocht zou hebben om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.

Er vonden 21 huiszoekingen plaats in Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde. 13 personen werden opgepakt voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

Geweld en bedreigingen

In de loop van 2015 werden door de kansspelcommissie verschillende meldingen ontvangen van diverse gokinstellingen waaruit blijkt dat heel wat personen van Armeense afkomst en verblijvend in ons land zich mogelijk schuldig zouden maken aan matchfixing in het tennismilieu.

De verdachten zouden cash geld hebben ingezet in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen waarbij het prijzengeld niet zo hoog is (tussen 5.000 en 15.000 dollar). Het gaat over tornooien uit het Future- en Challenger-circuit. Op deze toernooien zijn er meestal geen camera-opnames, waardoor de spelers gemakkelijker omkoopbaar zouden zijn en de organisatoren van matchfixing-wedstrijden veel cashgelden genereren.

Zij zouden zich daarbij schuldig hebben gemaakt aan matchfixing, corruptie, witwassen en “deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie”. Geweld en bedreigingen werden daarbij niet geschuwd.

Er werd in dit dossier op vraag van de Belgische onderzoeksrechter simultaan tussengekomen in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije (3), Slowakije, Nederland (2) en de Verenigde Staten van Amerika (2). De operatie werd ondersteund door EUROPOL, die eveneens speurders in België ter beschikking stelt.