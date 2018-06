TRAILER. Stijn Coninx verfilmt ‘Bende van Nijvel’ vanuit standpunt van 9-jarige David

De Neerpeltse regisseur Stijn Coninx is in augustus van vorig jaar begonnen aan de opnames van ‘Niet Schieten’, een film gebaseerd op het verhaal van nabestaanden van slachtoffers van de Bende van Nijvel. In de nieuwste trailer is te zien hoe Jan Decleir in de hoofdrol van Davids grootvader kruipt, de 9-jarige jongen die zijn ouders en zus voor zijn ogen zag neergeschoten worden.

Het scenario van ”Niet Schieten” start in 1985 met de laatste en meest moorddadige moordpartij van de Bende van Nijvel en loopt over een periode van meer dan 25 jaar. Bij de laatste aanslag op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november ziet de 9-jarige David Van de Steen hoe zijn ouders en zus voor zijn ogen worden neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond en verweesd achter. Zijn grootouders Albert en Metje vangen hun kleinzoon op en hebben de loodzware opdracht om ondanks het grote verlies en verdriet, en vele onbeantwoorde vragen, hun kleinzoon een toekomst te bieden.

Jan Decleir speelt de hoofdrol van Davids grootvader, Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. De rol van David zelf wordt door drie verschillende acteurs vertolkt: de broers Mo en Kes Bakker nemen de leeftijd van 9 en 14 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel.

‘Niet Schieten’ gaat in oktober 2018 in première.