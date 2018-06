Vlaams Parlement schrapt vliegtuig voor korte buitenlandse verplaatsingen

Het Vlaams Parlement gaat minder vliegen voor buitenlandse dienstreizen. Vanaf de volgende legislatuur (2019) krijgt de trein de voorkeur op het vliegtuig wanneer een buitenlandse bestemming binnen de 500 kilometer ligt of binnen de zes uur met de trein te bereiken is. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement beslist.

Het Vlaams Parlement maakt jaarlijks zowat 20 tot 30 buitenlandse reizen (werkbezoeken van commissies, deelname aan buitenlandse conferenties...). Bij de keuze voor het vervoermiddel werd in het verleden vooral gekeken naar de praktische kant zoals de kostprijs en de duur van de verplaatsing. Duurzaamheid telde niet expliciet als criterium. Maar toen een commissie met het vliegtuig naar het Franse Bordeaux wilde gaan (nota bene om er duurzame mobiliteit te bestuderen), laaide de discussie op.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft nu unaniem beslist om voor relatief korte buitenlandse verplaatsingen niet langer het vliegtuig te nemen. Het Vlaamse halfrond neemt het systeem van de Nederlandse Tweede Kamer over. “Een dienstreis waarvan de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt, wordt per vliegtuig afgelegd”, staat in de nota. Voor kortere reizen wordt in de toekomst - de maatregel gaat in bij de start van de nieuwe legislatuur - dus geopteerd voor de trein. Daarnaast komt er een systeem om de CO²-uitstoot van dienstreizen te compenseren.

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke is tevreden met de beslissing van het Uitgebreid Bureau. Hij diende eerder een gelijkaardig voorstel in voor de hele Vlaamse overheid, maar dat werd weggestemd. “Maar als dit voorstel voor het Vlaams Parlement wel gesteund wordt, zie ik niet in waarom we het niet voor de hele overheid kunnen invoeren. Ik herwerk mijn voorstel, dien het opnieuw in en ga ervan uit dat de meerderheid het deze keer wel zal steunen.”