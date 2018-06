Melania Trump verschijnt voor het eerst in drie weken in het openbaar: “Ik voel me geweldig”

First Lady Melania Trump is maandag voor het eerst sinds haar operatie meer dan drie weken geleden weer in het openbaar verschenen. Door haar lange aanwezigheid en radiostilte, waren er talrijke speculaties ontstaan over wat er met Melania gebeurd was. Zo waren er vermoedens dat Melania weer naar New York verhuisd was, dat ze gezondheidsproblemen had of dat ze plastische chirurgie had ondergaan.

De 48-jarige echtgenote van president Donald Trump onderging op 14 mei een nieroperatie en werd vijf dagen later uit het ziekenhuis ontslagen. Het bleef sindsdien echter zeer stil rond de First Lady, en maandag raakte nog bekend dat Melania haar echtgenoot niet zal vergezellen naar de G7-top en naar Singapore.

Snel ontstonden er allerlei geruchten rond Melania. Een tweet van 30 mei op haar officieel @FLOTUS-account die een einde moest maken aan de speculaties, zorgde enkel maar voor extra verwarring, omdat de stijl van het bericht wel heel erg leek op die van Donald Trump.

“Ik zie dat de media overuren draait om te speculeren waar ik ben en wat ik aan het doen ben. Wees gerust, ik ben hier in het Witte Huis met mijn familie, ik voel me geweldig en ben hard aan het werk voor de kinderen en het Amerikaanse volk!”, klonk het.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30 mei 2018

Maar Melania woonde maandag een evenement bij voor de families van overleden soldaten, de zogenaamde “Gold Star Families”. In een mededeling, die verspreid werd door Melania’s woordvoerster, luidde vervolgens een duidelijk boodschap. “Mevrouw Trump is steeds een sterke en onafhankelijke vrouw geweest die haar familie en zeker haar gezondheid boven alles plaatst, en dat zal niet veranderen door een dolgedraaide pers”, aldus het persbericht volgens CNN. “Ze heeft vertrouwen in wat ze doet en in wat haar rol is, en is zich ervan bewust dat de rest enkel maar speculaties en nonsens is.”