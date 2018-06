Werknemer Delhaize vindt bijna 1 kilo cocaïne tussen bananen

Lochristi - Een personeelslid van Delhaize in Lochristi heeft zondagochtend acht zakjes wit poeder gevonden tussen het karton van een bananendoos. “De politie vermoedt dat het om cocaïne gaat”, zegt zaakvoerder Danny Van Assche. Onderzoek moet uitwijzen of dat klopt, en hoe de drugs daar zijn terechtgekomen.

Een nietsvermoedend personeelslid ging die ochtend in het magazijn van Delhaize in Lochristi een Chiquita-doos halen om de rekken in het warenhuis aan te vullen. Zaakvoerder Danny Van Assche: “Jelle merkte bijna meteen dat tussen de twee lagen karton acht witte zakjes zaten, allemaal gevuld met wit poeder.”

Werknemer Jelle legde de zakjes opzij. Van Assche werd gisterochtend door zijn personeelsleden op de hoogte gebracht. “Ik heb meteen de politie van Lochristi gebeld. Twee agenten zijn alles komen ophalen. Volgens hen gaat het zo goed als zeker om cocaïne.”

Van Assche woog alles op een weegschaal in de winkel. “Net geen kilogram. De buit moet dus een straatwaarde hebben van 50.000 euro. Of meer als het om zuivere cocaïne gaat.” Dan zou de straatwaarde kunnen oplopen tot 100.000 euro.

De zaakvoerder heeft al twintig jaar een Delhaize en maakte zoiets nog niet mee. “Ook collega’s heb ik nooit zo’n verhaal horen vertellen.” Meestal worden drugs ontdekt in (lucht)havens, als ze het vasteland bereiken.

“Deze bananen kwamen uit Columbia. Dat konden we op de doos lezen”, zegt Van Assche. Een land dat een hoofdrol speelt in de cocaïnehandel. “Na hun aankomst hebben de bananen waarschijnlijk twee weken gerijpt bij onze leverancier in Evergem, maar daar worden de dozen niet opengemaakt.”

Van Assche wou zo snel mogelijk af van het spul. “Was het geld geweest, dan kon ik me beroepen op het recht van de eerlijke vinder. (lacht) Maar hier wil ik zo min mogelijk mee te maken hebben. Voor je het weet, ben je mee verantwoordelijk.”

De politie van de zone Puyen­broeck bevestigde gisteren alleen dat wit poeder werd opgehaald in het Delhaize-filiaal. “Meer informatie kunnen we niet geven.” Het parket was gisteren nog niet op de hoogte gebracht.