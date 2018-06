L&M-band verrast aanwezigen tijdens barbecue voor kleuterschooltje

Wellen - Dat Maurice en Louis hun hart op de juiste plaats hebben om mooie initiatieven te steunen, bleek nogmaals bij hun bezoek aan de jaarlijkse barbecue voor Een Hart Voor Senegal.

De L&M-band kwam even dag zeggen op de jaarlijkse barbecue van Een Hart Voor Senegal, voor de twaalfde maal ingericht voor de bouw van een school in Senegal.

Het mooie weer en de vriendschap onder de aanwezigen brachten hen op een idee. In enkele ogenblikken haalden ze hun materiaal, soundboxen en gitaren boven en speelden ambiancemuziek in hun gekende stijl. De polonaise werd dan ook onmiddellijk ingezet; vriendschap en muziek doen wonderen, wat ook blijkt uit bijgaande foto's.