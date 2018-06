Nu nog grijs, maar straks zonnig

Brussel - De dag begint op de meeste plaatsen grijs met nevel, mist en laaghangende bewolking die maar moeilijk optrekken. Aan de kust blijft het waarschijnlijk mistig tot de late namiddag of de vooravond. In de namiddag wordt het in het binnenland uiteindelijk zonnig met vorming van stapelwolken. In de Ardennen zijn enkele buien mogelijk, maar elders blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 graden aan de kust en 25 à 26 graden in Belgisch-Lotharingen. De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten, meldt het KMI.

Dinsdagavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overal op, ook aan zee. In de loop van de nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. Het koelt af tussen 10 en 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen, draaiend naar noordoost.

Woensdag beginnen we de dag met volop zon en in het zuiden mogelijk al wat hoge wolkenvelden. In de loop van de dag komt er meer bewolking vanaf het zuiden en ontwikkelen er zich regen- en onweersbuien in de Ardennen en in het oosten. Elders zou het droog blijven. De maxima in het binnenland liggen tussen 22 en 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan zee wordt het met een noordelijke tot noordoostelijke wind niet veel warmer dan 19 graden.

Donderdag trekt een actieve regen- en onweerszone over het land vanaf het Groothertogdom Luxemburg. In de Ardennen is dat al vanaf ‘s ochtends, later op de dag volgt de rest van het land. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Vrijdag vallen er hier en daar nog regen- en onweersbuien. Het wordt wat minder warm met maxima van 18 tot 23 graden.