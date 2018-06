Stoffel Vandoorne: "Stap voor stap boeken we vooruitgang"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kijkt er naar uit om in Canada te racen. Vandoorne vindt ook dat McLaren duidelijk progressie boekt, al is dat uiteraard wel stap voor stap.

Vorig jaar reed Vandoorne voor de eerste keer in Canada en het was toen blijkbaar een aangename kennismaking met het circuit Gilles Villeneuve en de stad Montreal. Net als in Monaco is het belangrijk om op het circuit Gilles Villeneuve geen fouten te maken, de vangrails staan er immers zeer dicht bij het circuit.

"Ik heb er echt van genoten om vorig jaar voor de eerste keer in Canada te racen. Ik voel me goed voorbereid om opnieuw de straten van Montreal te trotseren," begint Vandoorne zijn vooruitblik naar komend raceweekend. "Het is een volledig ander circuit dan Monaco maar de principes blijven hetzelfde: smalle straten, vangrails die dichtbij staan en strak racen. Ik hoop dat we er dit jaar wat plezier beleven en ons mooi in de strijd kunnen mengen."

Ondanks de ietwat mindere resultaten de voorbije twee races is Vandoorne van mening dat McLaren sinds de GP van Spanje duidelijk progressie boekt, al heeft hij naar eigen zeggen wat geluk nodig om dat te kunnen tonen. Iets waaraan het vandoorne in zowel Spanje (opgave) alsook Monaco (probleem tijdens kwalificatie) ontbrak.

"Ik heb het gevoel dat we stap voor stap vooruitgang boeken en ik hoop dat we dat in Canada kunnen tonen. We kenden een ongelukkige situatie in Monaco, waarbij ik niet anders kon dan met een wagen die een klein probleem had de baan op te gaan. Het beïnvloedde mijn gridpositie en de rest van het raceweekend. Naast een goede voorbereiding hebben we ook nood aan een beetje geluk dit weekend, zowel wat mezelf betreft alsook Fernando."

"Ik hou van stratencircuits, het zijn de circuits waarop ik het meest geniet van het racen en ze vormen de grootste uitdaging voor de rijder. Er zijn zeker en vast meer inhaalmogelijkheden in Montreal dan in Monaco, waardoor je meer kans hebt om te profiteren van dingen die gebeuren. We zullen op alle vlakken erg hard werken om alles goed voor elkaar te krijgen tijdens de race en hopelijk behalen we dan ook heel wat punten," besluit Vandoorne.

