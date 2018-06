Michel bespreekt nieuw akkoord voor samenwerking met Rwanda

Eerste minister Charles Michel en de Rwandese president Paul Kagame hebben maandagavond de bilaterale relaties tussen België en Rwanda besproken. Dat is in de kringen van de premier vernomen. Aanzet is het nieuw meerjarig indicatief samenwerkingsprogramma (ISP) dat momenteel opnieuw onderhandeld wordt.

De onderhandelingen over het ISP begonnen met een bezoek van een Belgische delegatie aan Rwanda. “Alles verloopt eerder goed”, klonk het daarover bij de premier. Doel is het volgende samenwerkingsprogramma begin 2019 in de steigers te zetten. Tegen dan moeten de sectoren bepaald worden waar nood is aan samenwerking, en “waar België een meerwaarde kan betekenen”.

Het dichtbevolkte Oost-Afrikaanse land ontwikkelde zich “spectaculair” sinds de genocide en de burgeroorlog in 1994, zegt de Wereldbank, die er vooral de energie-, landbouw- en transportsector ondersteunt. Maar Kagame, die in augustus 2017 voor een derde termijn verkozen werd, wordt geregeld beschuldigd van het inperken van de vrije meningsuiting en het muilkorven van de oppositie.

Kagama kwam aan de macht na de genocide, waarbij tussen april en juli 1994 800.000 doden vielen, vooral onder de tutsi-minderheid.

De Rwandese president woont dinsdag en woensdag de Europese Ontwikkelingsdagen bij in Brussel. Koning Filip ontvangt hem dinsdag.