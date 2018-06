Planckendael treurt opnieuw: mama van Kai-Mook sterft aan nierfalen

In de zoo van Planckendael is maandagavond Aziatische olifant Phyo Phyo (36) gestorven. Een tijd geleden is bij Phyo Phyo een nierfalen geconstateerd dat Planckendael onder controle probeerde te houden met een eiwitarme voeding en medicatie. Toch verslechterde haar conditie sneller dan verwacht. Daarop namen de verzorgers samen met de dierenarts de hartverscheurende keuze om haar te laten gaan. Nog maar een week geleden hebben Planckendael en de olifantenfamilie ook afscheid moeten nemen van olifantje Qiyo (2).

Olifant Phyo Phyo werd nauwgezet opgevolgd omdat ze de laatste tijd behoorlijk wat gewicht verloor. De verzorgers wogen haar wekelijks en haar bloed, mest en urine gingen regelmatig naar het labo. Uit onderzoek bleek dat ze leed aan nierfalen dat helaas onomkeerbaar was. ’s Morgens en ’s avonds zetten de verzorgers Phyo Phyo apart om haar bij te voederen met alles wat ze lekker vond zodat ze weer op krachten kon komen. Ze bleef moeizaam eten en vermagerde nog meer.

Coördinator Ben: “We hebben alles op alles gezet om Phyo Phyo niet te verliezen. Haar moeten laten gaan doet me vreselijk pijn. Ik zal haar missen en blijven herinneren. Nu gaat onze speciale zorg uit naar haar baby, Tarzen. Hij moet een plaatsje vinden in de groep en goed kunnen opgroeien.”

Nieuw evenwicht

De olifantenkudde krijgt tijd om afscheid te nemen van Phyo Phyo. De tempel is dan ook voorlopig gesloten. De kudde, en vooral Tarzen, moet een nieuw evenwicht vinden. Phyo Phyo was de moeder van zes olifanten, waarvan May Tagu, Kai-Mook en Tarzen nog steeds in de familie in Planckendael wonen. Op 11 april van dit jaar beviel Phyo Phyo nog van Tarzen, het jongste baby-olifantje in de kudde.