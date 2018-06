“Limburg is in 2020 als eerste Europese regio klimaatneutraal”

Hasselt“Aan het huidige investeringstempo zal Nuhma eind 2020 evenveel groene stroom opwekken als het volledige elektriciteitsverbruik van de 360.000 Limburgse gezinnen. Wat residentieel verbruik betreft zal Limburg dan een van de eerste klimaatneutrale regio’s van Europa zijn.” Dat zeggen Ludo Kelchtermans en Tony Coonen van het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma. “En we gaan nog verder: burgers kunnen binnenkort investeren in ‘zonnedaken’ op overheidsgebouwen in hun gemeente. Het rendement van die groene energie wordt rechtstreeks als korting op hun stroomfactuur ingebracht.”