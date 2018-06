Alexander Housen slaat dubbelslag in Nederland

De nationale juniorenploeg heeft in het Nederlandse Wierden de Nations Cup gewonnen. Naast Lierenaar Mathias Hazebroek kleurde de Belgische ploeg - met Alexander Housen, Thibault Philippaerts (beiden Meeuwen-Gruitrode) en Simon Morssinkhof (Lommel) - volledig Limburgs. Housen sloeg in Wierden zelfs een dubbelslag. Hij toonde zich ook nog de beste in een 1.40m-snelheidsrubriek.