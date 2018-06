MaaseikGisteren startte voor de Hasseltse correctionele rechtbank een wel heel opmerkelijk proces. De voormalige levensgezellin van een overleden Maaseikenaar moet zich verantwoorden omdat ze de assen van de man heeft uitgestrooid in of bij de hondenhokken aan haar woning. “Dat was zijn laatste wens”, aldus de advocaat van de vrouw. “Zij had de helft van de assen aan zijn broer en moeder moeten geven. Ze hebben nu nergens een plek om te rouwen”, klinkt het aan de kant van de familie.