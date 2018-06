Volleybal: landskampioen Maaseik strikt Seppe Baetens

Maaseik - Noliko Maaseik heeft zijn selectie versterkt met Seppe Baetens. Dat bevestigt de volleykampioen op de clubwebsite.

De 29-jarige receptie-hoekspeler, zoon van de betreurde Jo Baetens, speelde in België voor Antwerpen en Asse-Lennik, dat later Aalst werd. Hij won onder meer twee keer de Belgische beker, de supercup en werd twee keer tweede in het referendum Speler van het Jaar.

In 2016 trok de Red Dragon naar de Franse middenmoter Nantes-Rezé Métropole Volley, waarmee hij voor het eerst in de clubgeschiedenis de Franse bekerfinale haalde. Dat seizoen eindigde echter in mineur met een zware blessure en een knieoperatie.

Tijdens zijn revalidatie vond Baetens onderdak bij Axis Shanks Guibertins, maar ook dit laatste seizoen eindigde met blessureleed en een nieuwe operatie aan dezelfde knie. Baetens revalideert nu onder de hoede van de medische en fysical staf van Maaseik. “Het is een evidentie dat een opnieuw topfitte Seppe Baetens in het komende seizoen nog een belangrijke rol kan spelen bij NOLIKO Maaseik”, luidt het.

Maaseik onttroonde in april Roeselare als kampioen en veroverde zo een vijftiende landstitel.