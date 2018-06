Man in levensgevaar na schietpartij met politie in Gent

In de Gentse wijk Nieuw-Gent is een man maandagavond neergeschoten door de politie. Dat zou gebeurd zijn nadat hij met zijn wagen niet wilde stoppen voor een controle. De man is levensgevaarlijk gewond.

Het parket is een onderzoek gestart naar het incident, dat zich afspeelde aan het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg en de Edelsteenstraat. “Bij het schietincident is één persoon levensgevaarlijk gewond”, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. “De precieze omstandigheden worden onderzocht. Zoals de standaardprocedure voorziet, worden twee onderzoeken gevoerd. Eén naar de feiten die aanleiding hebben gegeven door de tussenkomst van de politie, en één naar het schietincident zelf.”

Voordien waren bij de politie al enkele meldingen binnengelopen. Mogelijk ging het om een gijzeling van een vrouw door de man, maar het parket geeft geen details over de aanleiding. Bij de voorafgaande feiten raakte niemand gewond, zegt het parket. De neergeschoten man is een man van Afrikaanse origine. Er werd ook een blanke vrouw geboeid weggevoerd door de politie.

De plaats van het schietincident is afgezet en er vindt een sporenonderzoek plaats. Het labo, het parket en een wapendeskundige zijn ter plaatse. Voor het onderzoek naar de politieman die vuurde komt het Comite P. tussen. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van wettige zelfverdediging.