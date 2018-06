Man trekt aandacht van tienduizenden mensen met hilarisch zoekertje: “225 euro voor onzichtbaarheidsmantel”

Verscheidene tweedehandswebsites, verkoopgroepen op sociale media… Op het internet circuleren honderdduizenden zoekertjes van mensen die hun oude spullen willen verkopen. Eén man is er alvast in geslaagd om in korte tijd alle aandacht naar zich toe te trekken met zijn opvallende aanbod.

Stewart Knox postte onlangs een zoekertje in de Facebookgroep “Stuff for Sale Edinburgh and Lothians”. Wat hij verkocht? Een ‘onzichtbaarheidsmantel’ voor omgerekend 225 euro.

Om kopers te overtuigen, voegde hij zelfs enkele foto’s toe “Ik heb een foto toegevoegd van de mantel zelf en een waarop ik hem aanheb”, schreef Stewart. Daarbij gaf hij ook nog een concrete omschrijving van de maten.

“Slechts enkele keren gedragen”, klonk het nog. “Ik verkoop de mantel omdat ik enkele kilo’s ben bijgekomen en er nu niet meer zo goed in pas. Dit is een koopje!”

Het zoekertje heeft in korte tijd de interesse van tienduizenden mensen gewekt. Gek genoeg zijn er zelfs mensen die hem gecontacteerd hebben om meer informatie te krijgen. Het ging dan voornamelijk om fans van Harry Potter.

Maar hoe aanlokkelijk het aanbod ook mag klinken, echt is het natuurlijk niet. Het is niet meer dan een goedgevonden zoekertje.