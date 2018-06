Jong-N-VA lacht met Crombez, ook De Wever haalt uit: “Dit is amateurswerk van het vierde studiejaar”

Jong-N-VA verkneukelt zich aan de misstap van sp.a-voorzitter John Crombez in het F16-dossier. Op Facebook circuleert een event-pagina ‘WK Boemerang werpen met John Crombez’. Ook Bart De Wever laat het niet na nog even na te trappen naar zijn collega-partijvoorzitter. “Zelfs een veertienjarige ziet na twee minuten dat er iets niet juist is met die mails”, aldus de N-VA-voorzitter.

Sp.a heeft zich vastgebeten in het dossier van de F16-gevechtsvliegtuigen. Volgens de socialisten is er voldoende bewijs dat aantoont dat de vliegtuigen nog veel langer door het leger gebruikt kunnen worden dan beweerd. In tegenstelling tot wat defensieminister Steven Vandeput (N-VA) beweert zijn deze peperdure toestellen dus nog niet meteen aan vervanging toe.

Enkele dagen geleden kwam sp.a-voorzitter John Crombez opnieuw met belastend mailverkeer naar buiten, dat moest aantonen dat minister Vandeput om de tuin was geleid, of loog. De mails bleken echter vervalst te zijn, waardoor Crombez al enkele dagen door het stof moet kruipen.

Tot genoegdoening van de jongerenafdeling van N-VA, want die lanceerde een ludiek facebook-event ‘WK Boemerang werpen met John Crombez’, dat zogezegd zou plaatsvinden op zaterdag 9 juni op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.

“We organiseren dit weekend het WK boemerang werpen in de vliegtuigbasis van Kleine Brogel. Met torenhoog favoriet John Crombez en uitdager Tom Meeuws halen we gegarandeerd de wereldtitel binnen!”, luidt het bijschrift bij de Facebookpost van Jong N-VA.

Foto: Jan Van der Perre

De Wever: “amateurswerk”

N-VA-voorzitter Bart De Wever had ook zijn bedenkingen bij de zet van Crombez, zo zei hij maandagavond in TerZake op Canvas. N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever zegt dat er “iets helemaal mis is gegaan” bij sp.a en dat de socialistische partij dat had kunnen weten. De Wever zegt dat het voor hem meteen zonneklaar was dat de mails vervalst waren. “Dit is amateurswerk van het vierde studiejaar.”

Wie de mails vervalste zegt De Wever niet te weten, maar het idee van een groot complot tegen sp.a lacht hij weg. “Maar als dit een complot is, is het het slechtste complot dat ik ooit heb gezien.” Hij zegt dat sp.a “een schandaal gezocht heeft waar geen schandaal was”.

(lees verder onder de video)

Video: VRT

Crombez: “Verder werken”

John Crombez houdt echter vol dat de informatie die zijn partij naar buiten bracht volledig klopt. “We hebben zeer veel mails binnengekregen. Voor ons is het criterium altijd geweest om de inhoud te checken. Daarom hebben we ook alleen de inhoud gebracht”, zo stelde de sp.a-voorzitter in De Afspraak op Canvas. De inhoud van de twee gecontesteerde mails klopt wel degelijk, zegt Crombez ook al is sp.a niet zeker van de authenticiteit ervan. “Wat er nu allemaal bijkomt, doet eigenlijk niet ter zake.”

De sp.a-voorzitter gaf toe dat het achteraf bekeken misschien beter was geweest om de mails niet volledig aan de pers te geven, maar ontkende dat de ijver van de socialisten om de waarheid aan hetb licht te brengen, hen onvoorzichtig had gemaakt. “Allen het dossier zelf en de inhoud daarvan interesseren mij.”

Crombez wilde ook niet gezegd hebben dat de mails effectief gemanipuleerd zijn om sp.a kwaad te berokkenen. “Als dat wel zo blijkt, weet ik niet wat ik daarvan moet denken.”

De kritiek zal Crombez niet tegenhouden om in het F-16-dossier zijn “democratische plicht” te blijven uitoefenen. “Als ik de felle reacties nu zie, dan denk ik niet dat we ver zijn van de waarheid. Maar tegelijk komt het afronden van de aankoop ook wel dichterbij.”