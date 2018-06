Kabasele wenst Rode Duivels het allerbeste, Lukaku en Kompany opnieuw vriendjes

“En ik die dacht dat mijn matras al klaar lag”, reageerde Watford-verdediger Christian Kabasele met humor op zijn niet-selectie voor de Rode Duivels. “Alle gekheid op een stokje. Uiteraard ben ik ontgoocheld dat ik niet bij de 23 ben, maar ik wens hen het allerbeste en hoop dat ze zo ver mogelijk doorgaan”, postte de 27-jarige Kabasele op Twitter.

Moi qui pensais avoir un matelas d'avance Blague à part, évidemment déçu de ne pas figurer dans les 23 mais je souhaite le meilleur à l'équipe et d'aller le plus loin possible . Force à vous #comeonbelgium #RedTogether