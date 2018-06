Elise Mertens na nederlaag op Roland Garros: “Niveau was te hoog”

“Het was een mooie ervaring, maar ik had mijn dagje niet. Het niveau was vandaag te hoog voor mij”, verklaarde Elise Mertens (WTA-16) nadat ze maandag in de achtste finales van Roland-Garros met 6-2 en 6-1 werd uitgeschakeld door de Roemeense Simona Halep (WTA-1).

“Alleen de eerste vier spelletjes kon ik met haar wedijveren”, reageerde Mertens na afloop. “Daarna ging ik te veel fouten maken. Ik wou agressief spelen, maar dat deed zij ook. Ze sloeg goed op, ging in de aanval en maakte dan ook het punt. Daarnaast stond ze ook nog eens goed te verdedigen. Daar kon ik niet tegen op, ze was te sterk. Voor mij is ze de titelfavoriete.”

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld omdat ik vandaag niet veel heb kunnen laten zien op het terrein”, ging de Limburgse verder. “Toch ben ik tevreden over mijn toernooi. Ik bereikte de tweede week en deed het beter dan vorig jaar. Dit was weer een verrijkende ervaring. Ik zie nu dat ik nog aan een aantal zaken moet werken. De top tien is nog een ander niveau. Ik ben er bijna, maar nog niet helemaal.”

Volgende week start Mertens haar grasseizoen in Rosmalen. Daarna speelt ze ook nog Birmingham, Eastbourne en Wimbledon.