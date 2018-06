“Geen gouden kranen, wel hartelijke dienstbaarheid”

Lanaken -

Domaine La Butte aux Bois in Lanaken krijgt op zijn hotelgevel het beste sterrenbordje van heel Vlaanderen: vijf sterren gevolgd door de S van superior. Daarmee behoort het luxehotel – omgeven door groen, met uitgebreide wellness én een tweesterrenrestaurant – tot de absolute top van Europa. Maar verwacht geen gouden kranen, marmeren baden of zilveren golfballetjes. “Onze meerwaarde zit vooral in de extra dienstbaarheid voor onze gasten.”