Lichtere straf voor verkeersovertreders door fout in wet

Veelplegers in het verkeer kunnen lichtere straffen krijgen door een fout in de wet. Een advocaat heeft dat ontdekt en maandag als argument gebruikt in de rechtbank van Veurne, heeft VTM NIEUWS vernomen.

De wet voor veelplegers in het verkeer is dit jaar herschreven omdat die onduidelijk was, maar bij de publicatie in het Belgische Staatsblad is een foute woordkeuze gebruikt. In de oude wet stond dat bestuurders die binnen de drie jaar na een eerste veroordeling dezelfde fout begingen, een strengere straf krijgen. Dat is de zogenoemde wettelijke herhaling.

“Men heeft ervan gemaakt dat bestuurders binnen de drie jaar veroordeeld moesten zijn om in aanmerking te komen voor wettelijke herhaling”, merkte advocaat Thomas Bailleul volgens VTM NIEUWS op. “Dat is een groot verschil, want tussen de overtreding en de veroordeling zitten minstens enkele maanden.”

De rechter heeft de zaak van de cliënt van Bailleul, die twee keer in drie jaar een zware snelheidsovertreding beging, uitgesteld. Hij zou echter niet anders kunnen dan hem vrij te spreken voor wettelijke herhaling. De man kan wel nog veroordeeld worden voor de overtreding zelf, maar die straffen zijn lichter.

Het parket vreest dat advocaten van veelplegers nu tijd zullen proberen te rekken in de hoop dat de definitieve veroordeling later dan drie jaar na de eerdere veroordeling is. Terugkeren naar de oude wet kan, maar dan moet de wet eerst opnieuw gestemd worden en moet die opnieuw gepubliceerd worden in het Staatsblad.