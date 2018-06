Pikante fotoshoot opgedoken van moeder van ‘Temptation’ Megan

Tijdens het voorbije seizoen van ‘Temptation Island’ was ze ongetwijfeld een van de meest opvallende kandidaten, Megan Desaever (18) uit Oostende. Vooral het feit dat ze na het programma niet meer door één deur kon met haar ex Kevin, maakte van haar hét gespreksonderwerp. Maar nu lijkt het erop dat haar mama Vanessa die fakkel een beetje overneemt. Van haar is immers een pikante fotoshoot opgedoken.