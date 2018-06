Vijftiger in de cel voor betrokkenheid bij grote brand in Bocholt

Bocholt - De Tongerse onderzoeksrechter heeft een vijftigjarige man aangehouden en opgesloten op verdenking van betrokkenheid bij de zware brand van vorige week in een loods van meubelzaak ‘t Inboedelke in Reppel (Bocholt). Dat heeft de politie van de zone CARMA maandag bekendgemaakt.

Donderdag rond 0.30 uur brak in Reppel een hevige brand uit, waardoor 2.400 vierkante meter aan bedrijfsloodsen in de as werd gelegd. Diverse brandweerkorpsen rukten uit naar de Grote Baan om de vlammenzee te bestrijden.

Sporenonderzoek kon vooralsnog geen uitsluitsel brengen over de oorzaak. Wel werd rond middernacht, nog voor de eerste oproep bij de hulpdiensten binnenliep, een persoon gecontroleerd op de Baan naar Bree in Peer. De 50-jarige man reed op een niet-verzekerde en niet ingeschreven bromfiets. Achteraf werd duidelijk dat de vijftiger mogelijk iets met de brand te maken had. Hij werd vrijdag aangehouden.

