De leukste cadeautjes voor Vaderdag

Zwemshort - Mc Alson - 110 euro / vintage baseball handschoen - 179 euro via www.luxuryformen.com / Teenslippers ‘Brasil’ - Havaïanas - 26 euro / visor - Lacoste - 47,95 euro via Zalando.com / manchetknopen - Paul Smith - 110 euro / sporttas - The North Face - 59,95 euro / drinkbus Klean Kanteen - A.S. Adventure - 22,95 euro / hartslagmeter - Kalenji - 35,90 euro via Decathlon