3.159 fietsers op de trappers voor Drieprovinciënroute

Beringen - Zondag 3 juni werd voor de 32ste keer weer de verbinding gemaakt tussen de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg tijdens de Drieprovinciënroute. Tussen 8 en 15 uur kon je vertrekken in Tessenderlo Laakdal Meerhout Ham of Beringen. Er waren maar liefst 1.230 inschrijvingen, wat het totaal bracht op 3.159 vertrekkers, 358 meer dan vorig jaar.

In Diest was geen vertrekplaats meer, maar wel een controlepost. Je kon kiezen tussen 35, 39 of 63 kilometer voor een gevarieerde fietstocht over mooie fietswegen. De deelnameprijs bedroeg slechts 4 euro. In ruil daarvoor ontving je een inschrijvingskaart met bon die recht gaf op een lokaal gerecht. In Beringen serveerden ze een heerlijke croque monsieur, in Tessenderlo een lekker krokant broodje met barbecueworst (daar stond bovendien nog een stand van Het Belang van Limburg waar iedere fietser op een ijsje getrakteerd werd), in Laakdal zwarte of witte pens met appelmoes en brood, in Meerhout overheerlijke smoutebollen en in Ham kon je tenslotte een heerlijke friet verorberen. Op elke vertrekplaats was er animatie voorzien en kon je de tijd nemen om te genieten van een lekkere snack en drankje. Esmeralda, vrouw van de voorzitter van de werkgroep, was uiterst tevreden over de goede opkomst en hoopt volgend jaar opnieuw zo'n massa fietsers te verwelkomen