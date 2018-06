Oeroude spookstad wordt langzaam maar zeker opgeslokt door de natuur

Een drone vloog in mei boven een pittoresk dorp dat binnenkort helemaal van de kaart zal zijn verdwenen. De oeroude spookstad werd bijna veertig jaar geleden al verlaten door de meeste van haar inwoners, nadat het eeuwenlang bruiste van het leven. Na de dood van de laatste inwoner in 2015, krijgt de natuur echter stilaan de bovenhand, en dat levert spectaculaire beelden op.

Wanneer Gamsutl’ precies werd gebouwd, is nog steeds een raadsel, maar het dorpje werd eeuwen geleden uit de rotsen gehouwen op een bergtop in het hartje van wat nu Dagestan is, een autonome Russische republiek. Het bouwwerk deed toen dienst als een versterkte burcht voor de Avaren - een nomadenvolk dat zich in de regio had gevestigd tijdens de Middeleeuwen - en kon moeilijk door anderen worden veroverd door de vele kliffen en steile bergflanken. Het leven in het geïsoleerde dorp bloeide en groeide: tot in de twintigste eeuw waren er verschillende winkels, een school, postkantoor en een kraamkliniek en het dorp was vermaard voor haar verfijnde juwelen en wapentuig.

Van de meer dan 300 woningen blijven er nu echter maar een zeventigtal over nadat de meeste bewoners zo’n veertig jaar geleden het dorp verlieten, op zoek naar een beter leven. Langzaam maar zeker rukt de natuur op en raakt het eens drukke dorpje in verval. “De ruïnes mengen in perfecte harmonie mengen met de natuur”, klinkt het bij een regisseur die in 2012 een documentaire maakte van de laatste inwoner van Gamsutl’. “Maar het is opmerkelijk dat mensen jarenlang hebben gezwoegd om iets uit de rotsen te maken, dat zo snel terug door de natuur wordt opgeëist.”