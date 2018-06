Pasar en KWB Heusden-Zolder op wandel langs de Dussel

Heusden-Zolder - Een onbekende maar prachtige streek voor wandelaars en levensgenieters openbaarde zich voor 40 deelnemers aan de wandeltocht op zaterdag 2 juni.

Iedereen die op zaterdagmorgen de autobus opstapte zag er zichtbaar opgelucht uit, want het weer kondigde zich stukken beter aan dan die voorafgaande verregende vrijdag. En inderdaad, de groep kreeg wat ze verdiende: een ideaal weertje om de geplande 13km af te wandelen in een fantastisch landschap. Het uitgestippelde parcours slingerde in grote lijnen mee met het kronkelende riviertje genaamd Dussel. Voor velen onbekend, maar als we zeggen dat de rivier zich uitstort in de Rijn ter hoogte van Dusseldorf dan klinkt een en ander wat bekender.

Het gezelschap is niet alleen wandel-minded, maar verlangt ook naar de lekkere dingen des levens.

Dus werd de totaalafstand in drieën geknipt met telkens een rustpauze voor een hapje en een drankje. En dat werd erg geapprecieerd.

Op het eindpunt werd er geklonken op de mooie dag, en was er een uitgebreide barbecue op een zonnig terras.