Christophe Deborsu maakte afgelopen zondag voor het programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ een reportage over Benjamin Herman, de dader die in Luik drie mensen doodschoot. Om zijn profiel te kunnen schetsen, bracht de journalist een bezoek aan het ouderlijk huis van Herman, in Rochefort. Maar daar was Deborsu allesbehalve welkom. “Hou je kop, ik ga je vermoorden”, riep een tot nog toe onbekende man de journalist toe.