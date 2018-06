Serena Williams trekt zich terug uit Roland-Garros: “Ik ben ontgoocheld”

Serena Williams heeft zich teruggetrokken uit Roland-Garros wegens een borstspierblessure. Dat zei ze maandag op een persconferentie. Normaal zou de 36-jarige Amerikaanse het maandag in de achtste finales opnemen tegen de Russin Maria Sharapova.

Williams trad in Parijs in haar eerste grandslamtoernooi aan sinds de geboorte van haar dochter in september. De Amerikaanse was er vorig jaar niet bij op Roland-Garros wegens haar zwangerschap. Williams, drievoudig winnares in Parijs (in 2002, 2013 en 2015), nam voor Roland-Garros voor het laatst deel aan een grandslamtoernooi anderhalf jaar geleden op de Australian Open.

“Ik heb pijn ter hoogte van mijn rechterborstspier. Daardoor kan ik niet opslaan. En je kan niet tennissen als je niet kan opslaan”, zei Williams op de persconferentie. “Dinsdag onderga ik een MRI-scan. Ik ben heel ontgoocheld, omdat ik voelde dat ik iedere match progressie maakte. Ik heb veel opgeofferd om te kunnen deelnemen aan Roland-Garros.”

In de achtste finales zou Williams normaal de Russin Maria Sharapova in de ogen kijken. In de vorige 21 onderlinge duels trok Williams maar liefst negentien keer aan het langste eind, Sharapova kon slechts twee keer winnen. Door de opgave van Williams is Sharapova meteen geplaatst voor de kwartfinales. Daarin neemt de Russische het op tegen de Spaanse Garbine Muguruza of de Oekraïense Lesia Tsurenko.