Zuid-Afrikaan wint de eerste rit in lijn in de Dauphiné, Dylan Teuns probeerde het tevergeefs met een late uitval

Daryl Impey heeft de eerste rit in lijn gewonnen in het Criterium du Dauphiné. Dylan Teuns probeerde het met een late uitval, zonder succes. Ook Nibali probeerde het peloton te snel af te zijn, maar het was Daryl Impey van Mitchelton Scott die met overmacht naar de zege sprintte. Julian Alaphilippe was the best of the rest in de sprint en Tiesj Benoot spurtte naar een mooie vierde plaats in de Franse rittenkoers.

Het peloton moest zeven beklimmingen bedwingen tijdens de eerste rit in lijn van het Criterium du Dauphiné, maar de finish ging in dalende lijn. Enkele vluchters zagen hun kans schoon, zonder resultaat want ze kregen geen vrijgeleide van het peloton. De regen zorgde voor onrust bij de renners. Bij Sky trokken ze massaal naar voor in het peloton om een valpartij te voorkomen. De kopman van de Britse formatie, Geraint Thomas, kwam zondag al ten val tijdens de proloog. Maar Sky besliste snel daarna om het inrekenen van de vluchters aan andere ploegen over te laten. Vital Concept nam die taak op zich, de ploeg heeft Bryan Coquard mee voor de sprint.

Lotto Soudal mende het peloton met nog een dikke vijftien kilometer te gaan. De Belgische ploeg rekende op Jens Keukeleire in de spurt en raapte de vluchters een voor een op. Brice Feillu, een van de vluchters, pakte onderweg genoeg bergpunten om dinsdag de bolletjestrui aan te trekken. Op twaalf kilometer van de streep kwam alles weer samen. Ook de manschappen van Quick Step waren op de voorposten te zien.

Teuns en daarna ook Nibali proberen sprint te vermijden

Iets minder dan tien kilometer van het einde ontsiert een valpartij de voorbereiding op de sprint. De Fransman Vuillermoz en de Nederlander Jos Van Emden waren enkele van de slachtoffers. Op het laatste klimmetje van de dag viel Dylan Teuns aan, maar de Belg liep op een counter van onder andere Julian Alaphilippe. Uiteindelijk sprintte een omvangrijk peloton voor de zege. Vincenzo Nibali probeerde nog een sprint te voorkomen met een uitval op minder dan een kilometer, maar die aanval draagde niet ver. Daryl Impey sprint met overmacht naar de zege.