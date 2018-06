Alles is al losgelaten op de Japanse duizendknoop: glyfosaat, plasticfolie, heet water, beesten, mensen met opgestroopte mouwen. Niets helpt, terwijl bermen en dijken kreunen.

In Nederland sturen gemeenten heuse ‘duizendknoopbrigades’ uit om de Japanse duizendknoop, een invasieve plant, uit te roeien. Al is uitroeien een groot woord. De kans op slagen is minimaal. Ook in België ...