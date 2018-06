Artsen willen betere balans tussen werk en privé

Heel wat artsen werken meer dan 60 uur per week terwijl ze eigenlijk minder zouden willen werken. Dat blijkt uit een enquête van de artsenvereniging BVAS bij 1.295 artsen in heel België. De geneeskundigen zijn bovendien voorstander van een “filter” voor de opleiding geneeskunde, zoals het toelatingsexamen. Tijdens hun studies dachten ze daar nochtans anders over, zegt BVAS in een persbericht.

Zowel huisartsen als specialisten vragen om een betere work-life balance, concludeert BVAS uit de resultaten. Meer dan de helft van de huisartsen werkt meer dan 60 uur per week, terwijl minder dan 10 procent zegt meer dan 60 uur per week te willen werken.

Bij de specialisten werkt 39 procent tussen 60 en 80 uur, terwijl de overgrote meerderheid minder dan 60 uur zou werken als ze dat volledig zelf zouden kunnen kiezen, stelt BVAS vast.

Op de vraag of ze voorstander zijn van een “filter” voor de studies geneeskunde, zoals het toelatingsexamen in Vlaanderen, antwoordt 57 procent van de huisartsen en 62 procent van de specialisten met een “ja”. Tijdens hun studies dachten ze daar anders over: 71 procent van de huisartsen en 67 procent van de specialisten geven aan dat ze tijdens hun opleiding gekant waren tegen een numerus clausus.

BVAS organiseerde de enquête in de aanloop naar de medische verkiezingen, die plaatsvinden van 7 tot 26 juni. Bij die verkiezingen kiezen de artsen hun vertegenwoordigers in verschillende organen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Bij de vorige medische verkiezingen in 2014 kwam BVAS als grootste uit de bus, voor Het Kartel en de Alliantie Artsenbelang Domus Medica.