Belgisch voetbal levert economie bijna 700 miljoen en ruim 3.000 jobs op

De Pro League heeft voor het eerst een studie laten uitvoeren die de sociaaleconomische impact van het Belgisch profvoetbal op de maatschappij in kaart brengt. De belangenvereniging van de 24 Belgische profclubs deed daarvoor een beroep op audit- en consultancybureau Deloitte. Maandagmiddag werden de resultaten van de studie voorgesteld.

De Pro League heeft voor het eerst een studie laten uitvoeren die de sociaaleconomische impact van het Belgisch profvoetbal op de maatschappij in kaart brengt. De belangenvereniging van de 24 Belgische profclubs deed daarvoor een beroep op audit- en consultancybureau Deloitte. Maandagmiddag werden de resultaten van de studie voorgesteld.

Deloitte berekende dat in het seizoen 2016-2017 voor 935 miljoen euro werd uitgegeven in de economie via het Belgische profvoetbal. Via onder meer honoraria, lonen en diverse clubinkomsten creëerden de Belgische profclubs een toegevoegde waarde aan de Belgische economie van 669 miljoen euro. Het operationeel resultaat van de clubs, gevormd door onder meer tickets, tv-rechten, UEFA-inkomsten, merchandising en sponsoring, bedroeg 316 miljoen en groeide de voorbije jaren met gemiddeld 13 procent, meer dan het Europese gemiddelde (8,8 procent). Daarnaast was het Belgisch profvoetbal in 2016-2017 goed voor naar schatting 3.239 jobs, waarvan 1.838 directe (spelers), en een veelvoud aan vrijwilligers.

“Het is toch belangrijk te onderstrepen dat het Belgisch profvoetbal niet terug te brengen is tot de toplonen van enkele spelers”, benadrukte Pierre François, CEO van de Pro League. “Zonder de clubs zou er niet zoveel economische activiteit zijn. We zijn niet te vergelijken met de chemische industrie, we moeten bescheiden blijven, maar bijvoorbeeld wel met de bouw.”

Transfers zijn (weinig verrassend) erg belangrijk in het Belgisch voetbal. In het seizoen 2016-2017 leverden ze de clubs volgens Deloitte 97 miljoen euro opbrengsten op, een viervoud van het resultaat in 2012-2013. Al vijf jaar tekenen de Belgische clubs voor een positief nettoresultaat. Om te blijven profiteren van transferinkomsten, wordt het belang van een verdere uitbouw van de jeugdwerking onderstreept. Vandaag tellen de profclubs zo’n 11.000 jonge spelers in de rangen.

Naast het vele geld dat er in het voetbal omgaat, is de sport volgens Pierre François ook belangrijk voor het algemeen welbevinden van Jan met de pet. “Voetbal is vaak gespreksonderwerp nummer een. Waar zou het ‘s morgens op de trein anders moeten over gaan als er geen VAR-discussies zouden zijn? Er zou minder gebabbeld worden”, meent de CEO van de Pro League. “Hopelijk beseft ook de politiek de belangrijke maatschappelijke rol die het voetbal speelt. Het is alvast een goed teken dat premier Michel op 14 mei tijdens het Gala van de Profvoetballer niet de trofee voor beste speler uitreikte, maar wel de Pro League + Club Gold, een award die de communitywerking van een club beloont.”

Het was de eerste keer dat de Pro League dergelijke studie liet uitvoeren. Pierre François “heeft de ambitie” er een jaarlijkse gewoonte van te maken.