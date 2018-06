Nederlandse blogster toont hoe haar lichaam eruitziet één maand na de bevalling: “Alles op zijn tijd”

De Nederlandse beautylogster Serena Verbon (33) is vijf weken geleden bevallen van een flinke zoon, die de naam Marshall meekreeg. Haar lichaam is momenteel nog niet even strak als voorheen en met een foto en een boodschap wil de brunette aantonen dat het de normaalste zaak ter wereld is.

Wie scrolt op Instagram, komt op een bepaald moment gegarandeerd foto's tegen van mama's die een paar weken na hun bevalling alweer een strakke buik hebben. Zeker als je Khloé Kardashian en haar halfzus Kylie Jenner volgt op de sociale netwerksite. Maar een perfect strak lichaam in de eerste weken na de geboorte van je oogappel is voor de meeste vrouwen geen realiteit. Wat wel realiteit is, toont de Nederlandse blogster Serena Verbon. Zij trok een maand na de geboorte van haar zoon een bikini aan en ging op de foto om haar post-babybuik te tonen. Vooral om andere kersverse mama’s een hart onder de riem te steken.

Schaam je niet

“Niet iedereen is een Kardashian of een Victoria’s Secret-model of heeft het geluk meteen weer in vorm te zijn na de bevalling, terwijl dat wel is wat Instagram ons doet geloven. Inmiddels zijn we vier weken verder en heb ik nog steeds een slap buikje, love handles waar het hele dorp zich aan kan vastpakken en een navel die zo diep is als een eindeloze put. En weet je, it’s all good. Trots ben ik, op dit lichaam dat negen maanden lang het veilige huisje was van Marshall. En ik ben zeker van plan om te sporten, maar alles op zijn tijd. Ik schaam me niet voor mijn lichaam zoals het er nu uit ziet. En dat zou jij ook niet moeten doen!"

(Niet) normaal

In een interview met het Nederlandse showbizzprogramma RTL Boulevard gaat Verbon dieper in op de reden waarom ze het kiekje online gooide. “Ik kwam er zelf achter dat het helemaal niet normaal is om na één à twee weken alweer op je oorspronkelijke gewicht van voor de zwangerschap te zitten. Ik dacht dat het wél normaal was omdat ik heel veel mensen op Instagram zag die enkele weken na de bevalling alweer een platte buik hadden. Toen het na twee weken nog niet zo was bij mij, dacht ik dat er iets scheelde”, zei ze

Positieve reacties

In paniek is Verbon aan het Googlen geslagen. Daar kwam ze op fora terecht waar moeders hetzelfde meemaakten. “Toen besefte ik dat het heel normaal is dat ik nog een beetje een slappe buik heb. Daarom vond ik het belangrijk om de foto online te plaatsen”, klinkt het. De kersverse mama kreeg meer dan 1.500 positieve reacties op het kiekje. “Iedereen was blij om eindelijk een realistisch beeld te zien van hoe een mama er echt uitziet na een bevalling.” Nederlandse presentator en personal trainer Arie Boomsma geeft in de show nog mee dat zwangere dames voorzichtiger moeten zijn als ze gaan sporten. “Tot 38 weken mag het, maar dan wel onder begeleiding. Zes tot acht weken na de bevalling kun je ook weer rustig gaan trainen en vooral aangepaste oefeningen gaan doen. Oefeningen waarvoor je de voorste buikspieren nodig hebt, zijn dan nog uit den boze.”