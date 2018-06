Belgische WK-fans kunnen Rusland binnen zonder visum, maar deze drie documenten heb je best wel bij de hand

De Belgische fans die op het komende WK wedstrijden van de Rode Duivels willen bijwonen, hebben geen visum nodig om het land te betreden. Dat bevestigde Didier Vanderhasselt, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, maandag in het Belgian Football Center in Tubeke. Belgische supporters zullen wel verplicht in het bezit moeten zijn van een fan-id, wedstrijdticket en identiteitskaart.

“Elke supporter met een geldig ticket zal een fan-id krijgen”, legde Vanderhasselt uit. “Met dit fan-id, het wedstrijdticket en een identiteitskaart zullen de fans Rusland vrij kunnen betreden. Het is aangeraden dat onze supporters deze drie documenten in Rusland altijd op zak houden.”

Van 24 uur voor de aftrap van een wedstrijd van de Belgen tot 24 uur erna zal er een ‘flying consul’ van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn in de speelstad. “Die zal de Belgische fans bijstaan met allerhande administratieve problemen, zoals bijvoorbeeld het verlies van identiteitskaart”, verduidelijkte Vanderhasselt. “Buitenlandse Zaken ondersteunt op die manier landgenoten in Rusland. De federale politie zal op soortgelijke manier aanwezig zijn met spotters.”

Vanderhasselt wees er voorts op dat supporters die naar Rusland trekken best hun hospitalisatieverzekering nakijken, want die is in het land niet altijd geldig. Dat geldt ook voor de wagenverzekering van Belgen die met de auto naar Kaliningrad rijden, waar de laatste groepswedstrijd tegen Engeland op de agenda staat. De woordvoerder herinnerde er tot slot aan dat alcoholgebruik in de publieke ruimte in Rusland verboden is en er nultolerantie heerst voor drugs.