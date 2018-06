Gevaarlijke mug kampeert voorlopig aan de grens

De tijgermug is dit jaar al twee keer opgedoken in Nederland. Dit keer in de gemeente Lansingerland (Zuid-Holland) en Aalten (Gelderland). Vorig jaar dook de mug ook al aan onze provinciegrens in het Limburgse Weert, maar voorlopig zijn de waarnemingen bij ons nog beperkt. “We monitoren 25 mogelijke plekken van broeihaarden, maar voorlopig hebben we nog geen grote kolonie tijgermuggen aangetroffen”, zegt Wim Van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De laatste tijgermuggen werden in ons land aangetroffen in 2016. Het MEMO (Monitoring van Exotische steekmuggen in België) vond de mug bij twee bandenbedrijven -eentje in Oost-Vlaanderen en eentje in ...