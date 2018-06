Waar is Melania? Deze geruchten doen de ronde over haar langdurige afwezigheid

Melania Trump blijft de komende weken in Washington, zelfs al heeft haar echtgenoot Donald enkele buitenlandse trips op de agenda staan. Dat bevestigde Melania’s woordvoerster, Stephanie Grisham, zondagavond. Het nieuws voedt de speculaties over haar gezondheid en haar huwelijk.

Later deze week reist de Amerikaanse president af naar Québec, voor de top van de G7. Op 12 juni is er de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Vrijdag werd duidelijk dat die laatste ontmoeting toch doorgaat, nadat Trump die een week eerder had afgezegd. Bij geen van die trips zal Melania haar echtgenoot vergezellen.

Enkele uren na Grishams bevestiging meldde de woordvoerster aan CNN dat Melania Trump maandagavond wel een evenement zou bijwonen voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Media mogen die receptie niet bijwonen. Dat betekent dat de media dus niet het ‘publieke’ optreden van Melania kunnen vastleggen. Het is ook niet duidelijk of er daarna foto’s zullen worden vrijgegeven van het event.

Nieroperatie

Het is van 10 mei geleden dat de first lady in het openbaar gezien werd. Kort daarna onderging ze een nieroperatie. Na vijf dagen in het ziekenhuis, keerde ze terug naar het Witte Huis. Vorige zaterdag verklaarde Trump nog aan de pers dat Melania het goed stelt. Daarbij wees hij met een vinger naar een raam van de tweede verdieping van het Witte Huis en zei hij dat zijn echtgenote toekeek. Aan het raam was echter niemand te zien.

Foto: AFP

Afgelopen weekend ging ze evenmin mee met de rest van de familie-Trump naar Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Waarom ze er niet bij was op dat gezinsweekend, is niet duidelijk. Maar het doet de roddels dat er in haar huwelijk met Donald Trump een haar in de boter zou zitten alleen maar toenemen.

Dubbelgangster

Hoe langer de publieke afwezigheid van Melania Trump duurt, hoe wilder de geruchten alleszins. Zo wordt gespeculeerd dat ze plastische chirurgie ondergaan heeft en dat ze daarom lange tijd niet buiten komt. Een ander gerucht is dat ze niet langer in het Witte Huis verblijft, maar weer naar New York is verhuisd. Anderen zeggen dan weer dat de nieroperatie van half mei een grotere impact heeft gehad dan wat het Witte Huis erover communiceert.

Volgens sommigen is Melania zelfs al langer niet openbaar verschenen en ging het telkens om een dubbelgangster. Anderen zeggen dan weer dat Melania ongelukkig is in haar rol als first lady, en dat ze daarom zo vaak mogelijk wegblijft van de camera’s. “Dit leven was nooit haar droom”, had een vriend van de familie eerder al gezegd.

Een aantal bronnen zeggen dat Melania al een tijdje afwezig is omdat haar moeder, Amalija Knavs, zeer ziek zou zijn. Melania zou de zorg voor haar zieke moeder op zich hebben genomen, klinkt het op de Amerikaanse blog Showbiz411. Maar volgens het Witte Huis klopt dat bericht niet.

Tweet van Trump?

Vorige woensdag nog probeerde de first lady via haar officieel Twitter-account al die geruchten de kop in te drukken. “Ik ben hier in het Witte Huis met mijn gezin, ik voel me goed en werk hard voor kinderen en het Amerikaanse volk.” Die tweet had echter weinig succes. Integendeel, het bracht alleen nog maar meer geruchten met zich mee. Zo wordt door heel wat twitteraars beweerd dat de tweet door Donald Trump zelf en niet door Melania gepost werd. “Dit klinkt helemaal niet als Melania”, zeggen ze. Of ook: “Wie heeft de telefoon van Melania gestolen?”. Ze verwijzen daarvoor naar een aantal ongebruikelijke woorden die in de tweet van Melania stonden, maar die vooral door Trump gebruikt worden. Melania heeft het bijvoorbeeld over ‘working overtime’ of ‘rest assured’.

Het is niet de eerste keer dat er heel wat speculatie is over waar Melania Trump uithangt. Net nadat Donald Trump ingehuldigd werd als Amerikaans president, was de First Lady ook al meerdere weken niet meer gezien in het openbaar.

Foto: AP